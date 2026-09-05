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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-директор «Барсы» Фрейша о «Реале»: «Им прощают удаление Гюлера и дарят нелепый пенальти. И даже так они умудряются проиграть. Будем слушать их нытье всю неделю»

Экс-директор «Барселоны» Тони Фрейша дал оценку судейству в матче «Реала» и «Бетиса» (0:1) в 4-м туре Ла Лиги .

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