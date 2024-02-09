В Госдуму внесли поправки о повышении возраста получения детского пособия

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, предлагающий продлить возможность получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка до достижения ребенком возраста 18 лет .
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