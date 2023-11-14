СБУ отстранила сотрудника, подравшегося с военным ВСУ из-за песни Михаила Круга

Сотрудника департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрия Сивака, который подрался с военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за песни Михаила Круга, отстранили от исполнения обязанностей и вывели в распоряжение командира.
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