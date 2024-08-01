Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июле опустился до 53,6 пункта

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности S&P Global в России составил 53,6 в июле по сравнению с 54,9 в конце второго квартала, что свидетельствует о значительном, но более мягком улучшении состояния производственного сектора.