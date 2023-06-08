В Перми жителей многоэтажки напугала «кровь» в подъезде

Собственники решили, что у них в доме произошло жестокое убийство.Жители многоэтажки на улице Ушакова, 7 июня ужаснулись, выйдя в подъезд: на лестничной клетке с четвёртого по шестой этаж они обнаружили «кровавые» следы крови с отпечатками рук.