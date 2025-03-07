Стало известно о планах Зеленского улететь в Южную Африку

Владимир Зеленский в апреле отправится в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с официальным визитом. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья, передает РИА Новости.
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