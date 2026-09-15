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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиадьер из всех игроков мира взял бы в «Арсенал» Хвичу: «Сначала думал про Мбаппе, но будет ли он работать на команду? А Кварацхелия – это была бы фантастика»

Жереми Алиадьер выбрал одного футболиста, которого хотел бы видеть в « Арсенале ». «Это сложный вопрос.

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