Гладков опроверг информацию о заходе украинской ДРГ в село под Белгородом

По словам губернатора, село находится под контролем российских военныхГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) из Украины удалось проникнуть на территорию села Журавлевка в Белгородской области.
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