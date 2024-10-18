Гладков опроверг информацию о заходе украинской ДРГ в село под Белгородом

По словам губернатора, село находится под контролем российских военныхГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) из Украины удалось проникнуть на территорию села Журавлевка в Белгородской области.