Мировое обозрение

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Абросимова
    Пошли они куда подальше со своей социальной улыбкой , лицемеры чертовы. Рот до ушей, а в кармане удавка для русских.Ненавидим русских...
  • Astra
    А Южная Корея признала ДНР? Иначе как-то странно это выглядитМИД ДНР: наёмника...
  • Владимир Моргунов
    Не плохая прибавка к бюджету РОССИИ. НО, ПИЗ-ТЬ, НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ !!!Джозеф Байден зая...

В августе акционерам Tesla предстоит проголосовать за дробление акций «3 к 1»

В августе акционерам Tesla предстоит проголосовать за дробление акций «3 к 1»

Из опубликованной американскими регуляторами заявки Tesla становится известно, что уже обсуждавшийся вопрос о дроблении акций по схеме «3 к 1» будет вынесен на голосование на собрании акционеров, которое состоится 4 августа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх