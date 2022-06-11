В августе акционерам Tesla предстоит проголосовать за дробление акций «3 к 1»

Из опубликованной американскими регуляторами заявки Tesla становится известно, что уже обсуждавшийся вопрос о дроблении акций по схеме «3 к 1» будет вынесен на голосование на собрании акционеров, которое состоится 4 августа.
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