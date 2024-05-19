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Земский Вестник

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  • Дмитрий Ворохобко
    Где-то ездит.В ЕКАТЕРИНБУРГЕ Т...
  • Ливень
    а где распиаренный чорный косоносый хайтек трамвай?с этим тоже попрезентуют и забудут?В ЕКАТЕРИНБУРГЕ Т...
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Столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург

Столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург По велению императора Петра I, российская столица 19 мая 1712 года была перенесена из древней Москвы в Петербург, которому в то время было всего 9 лет.

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