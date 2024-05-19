Столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург По велению императора Петра I, российская столица 19 мая 1712 года была перенесена из древней Москвы в Петербург, которому в то время было всего 9 лет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург По велению императора Петра I, российская столица 19 мая 1712 года была перенесена из древней Москвы в Петербург, которому в то время было всего 9 лет.
Свежие комментарии