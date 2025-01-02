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Андреева и Шнайдер, Калинская и Хон вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене

Андреева и Шнайдер, Калинская и Хон вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене

Сегодня они обыграли Хаоцзин Чжань и Людмилу Киченок – 7:6(4), 6:2. Теперь они поборются с Тимеа Бабош и Николь Меличар.

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