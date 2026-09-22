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Регионы России

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Sony разработала технологию оплаты игр через контроллер PlayStation

Sony разработала технологию оплаты игр через контроллер PlayStation

Японская компания Sony подала заявку на патент новой технологии, которая позволит превращать игровой контроллер PlayStation в платежный терминал.

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