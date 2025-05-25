h00dbyair взломал Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Modern Warfare** ...

h00dbyair взломал Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Modern WarfareНедавно стало известно о том, что пользователю h00dbyair удалось взломать Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 года, которая оставалась невзломанной многие годы: источник.
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