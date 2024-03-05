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В США начался ключевой день для номинации Трампа и Байдена на выборы

В США начался ключевой день для номинации Трампа и Байдена на выборы

В Соединенных Штатах Америки начался «супервторник», который представляет собой ключевой день для будущей номинации бывшего президента США Дональда Трампа и нынешнего американского лидера Джо Байдена на выборы главы государства.

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