Военное обозрение

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Украинский министр: Украина не получила официального приглашения на саммит НАТО, нас пригласили только «на поля» саммита

Украинский министр: Украина не получила официального приглашения на саммит НАТО, нас пригласили только «на поля» саммита

Стало известно о том, что Украине не направили официального приглашения на саммит НАТО, который 11-12 июля должен пройти в Литве, в Вильнюсе.

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