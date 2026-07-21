Сила в правде
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Сила в правде

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400 дронов над Москвой: почему привычка «отвечать» Киеву обрекает Россию на затяжную войну

400 дронов над Москвой: почему привычка «отвечать» Киеву обрекает Россию на затяжную войну

Киев бросил на Москву 400 дронов — ПВО справилась, но военные снова обещают «ответ». А если это не решение, а главная ошибка? Пока мы реагируем, противник задаёт правила, получает западные деньги и затягивает конфликт.

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