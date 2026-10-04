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Царьград

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Русские дроны показали класс: Очередной сухогруз с оружием для ВСУ не доплыл до Украины. Заявление Сибиги обнажило панику в Киеве

Русские дроны показали класс: Очередной сухогруз с оружием для ВСУ не доплыл до Украины. Заявление Сибиги обнажило панику в Киеве

В ночь на 4 октября русская армия поразила очередной сухогруз в районе Одессы, который использовался в интересах украинской армии.

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