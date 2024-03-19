Ещё один неприятный сюрприз после выборов. Заявление из "партии позорного мира", которое не заметили

Вооруженный предательской политической доктриной Владислав Даванков, занявший третье место на выборах в президенты, благодаря популистским высказываниям, сделал очень удручающее заявление на встрече с Владимиром Путиным, однако, если бы не случайность, этого могли попросту не заметить.