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Ещё один неприятный сюрприз после выборов. Заявление из "партии позорного мира", которое не заметили

Ещё один неприятный сюрприз после выборов. Заявление из "партии позорного мира", которое не заметили

Вооруженный предательской политической доктриной Владислав Даванков, занявший третье место на выборах в президенты, благодаря популистским высказываниям, сделал очень удручающее заявление на встрече с Владимиром Путиным, однако, если бы не случайность, этого могли попросту не заметить.

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