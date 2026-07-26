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Гостиница в Лабытнанги отметила 25-летий юбилей

Гостиница в Лабытнанги отметила 25-летий юбилей

Гостиничный комплекс «Семь лиственниц» в Лабытнанги отпраздновал четверть века со дня основания. За 25 лет работы отель неоднократно становился обладателем золотых наград престижных международных конкурсов, отметила глава Приуральского района Марина Трескова.

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