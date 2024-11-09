Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Представительства силовых структур чужих государств в России?

Представительства силовых структур чужих государств в России?

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета - Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Постоянной комиссии по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы: Честно, я сначала не поверил своим глазам и новости о том, что представительства МВД Кыргызстана начали работать в росийских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске в целях содействия в вопросах защиты прав и интересов и недопущения противоправных действий со стороны соотечественников.

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