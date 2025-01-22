В Ижевске закрыли кафе после случаев заражения кишечной инфекцией

ИЖЕВСК, 22 января, ФедералПресс. В связи со случаями кишечной инфекции у посетителей кафе «Море лосося» управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике провело расследование для выяснения причин ее возникновения.
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