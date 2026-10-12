Каллас: если провести выборы, это подорвёт единство на Украине

Зеленский требует прекращения огня и приостановки военных действий. Тогда можно будет провести президентские выборы на Украине.
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