Дурова объявили в международный розыск за содействие терроризму, Зеленский заявил, что планов забрать Крым нет: главное за сутки

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело Основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела и был объявлен в международный розыск, Владимир Зеленский во время визита в США заявил об отсутствии конкретного плана возвращения Крыма, а Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам Вооруженных сил Украины в Херсонской и Харьковской областях.
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