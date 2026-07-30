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Дурова объявили в международный розыск за содействие терроризму, Зеленский заявил, что планов забрать Крым нет: главное за сутки

Дурова объявили в международный розыск за содействие терроризму, Зеленский заявил, что планов забрать Крым нет: главное за сутки

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело Основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела и был объявлен в международный розыск, Владимир Зеленский во время визита в США заявил об отсутствии конкретного плана возвращения Крыма, а Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам Вооруженных сил Украины в Херсонской и Харьковской областях.

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