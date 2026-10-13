Гратен с грибами и капустой кейл

Отличная вегетарианская версия классического гратена из ветчины и зелени капустного типа: традиционная ветчина здесь заменена такими пикантными ингредиентами, как обжаренные до хрустящей корочки темные грибы и твердый сыр :чеддер, эмменталь или комтэ.