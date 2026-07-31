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Джаз с пробегом. Директор Музея Транспорта Оксана Бондаренко — о фестивале «Бибип-Бибоп»

Джаз с пробегом. Директор Музея Транспорта Оксана Бондаренко — о фестивале «Бибип-Бибоп»

Четыре года фестиваль Музея Транспорта Москвы носил имя «Ретрорейс» и базировался на Воробьёвых горах, а теперь, сменив название на «Бибип-Бибоп», обосновался в творческом кластере «Арма» и собрал более 20 000 гостей.

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