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Украина разгромлена Румынией, Мбаппе сломал нос, Бельгия внезапно проиграла Словакии, «Бостон» – чемпион НБА, Трусова обручилась с Игнатовым и другие новости

1. Украина крупно проиграла Румынии в 1-м туре группового этапа Евро – 0:3. Первый гол украинцы пропустили после ошибки вратаря «Реала» Андрея Лунина.

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