«Уральские авиалинии» запустят рейсы Челябинск — Минводы от 6,9 тыс. руб.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по пятницам с промежуточной посадкой в Сочи, билеты стоят от 6,9 тыс.
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