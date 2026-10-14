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Царьград

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«Уральские авиалинии» запустят рейсы Челябинск — Минводы от 6,9 тыс. руб.

«Уральские авиалинии» запустят рейсы Челябинск — Минводы от 6,9 тыс. руб.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по пятницам с промежуточной посадкой в Сочи, билеты стоят от 6,9 тыс.

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