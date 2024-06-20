Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КУАТ
    Из чего следует, что я недоволен?И грянула национа...
  • Александр Симаков
    Ну и чё, что похоже? Пусть даже и не похоже,  пусть так и есть на самом деле.  99,9 процента жителей России положител...И грянула национа...
  • КУАТ
    Очень похоже на "грабь награбленное".И грянула национа...

Кипрский подкоп: Некая группировка по просьбе Путина нанесёт визит на базы Британии у побережья

Кипрский подкоп: Некая группировка по просьбе Путина нанесёт визит на базы Британии у побережья

Эксперты со всего мира до сих пор гадают, какие же ответные меры Москвы могут последовать, если Запад, все же, решится на удары ракетами вглубь территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Во-первых,  в украинской поговорке не лбы, а чубы. Во-вторых, у Шолохова написано так: Паны дерутся, у холопов чубы трясутся. 😀
Ответить
3 час.
Александр Симаков
И тут раз, британское руководство решило наносить удары по территории России. А на территории России мирные жители, которые могут погибнуть (и гибнут). И мы что,  будем разбираться, пешки или нет  в чьих-то руках британские военнослужащие?  Если понадобится, для сдерживания или в качестве ответной меры под наш удар попадут не только пешки, но ферзи с королями.
Ответить
2 час.
Александр Симаков
Ну &quot;бла-бл&quot;а это только наши политики (работа у них такая). А Петров с Башировым свое дело знают. Поищите в интернете, сколько военных заводов, выпускающих продукцию для ВСУ в разных странах запада взорвалось, сгорело или остановилось &quot;из-за невыясненных обстоятельств&quot;. Кроме того, не совсем понятно, то ли сами хуситы вдруг научились поражать высокоточным оружием корабли запада, то ли это опять же Петров с Башировым, переодетые в хуситов, американские авианосцы &quot;сбивают&quot;.  И опять же, вдруг беспилотники Хезболлы (!) два дня назад  обошли всю ПВО Израиля, в том числе и хваленный &quot;Железный купол&quot; и расхреначили артиллерийскую базу Израиля в Неве-Зайфе. Петров с Башировым потренировали Хезболлу на всякий случай?  😀 Можно ещё много примеров не &quot;бла-бла&quot; с нашей стороны привести, но я думаю, что и этого достаточно, пока.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх