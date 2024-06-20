И тут раз, британское руководство решило наносить удары по территории России. А на территории России мирные жители, которые могут погибнуть (и гибнут). И мы что, будем разбираться, пешки или нет в чьих-то руках британские военнослужащие? Если понадобится, для сдерживания или в качестве ответной меры под наш удар попадут не только пешки, но ферзи с королями.

Александр Симаков

Ну "бла-бл"а это только наши политики (работа у них такая). А Петров с Башировым свое дело знают. Поищите в интернете, сколько военных заводов, выпускающих продукцию для ВСУ в разных странах запада взорвалось, сгорело или остановилось "из-за невыясненных обстоятельств". Кроме того, не совсем понятно, то ли сами хуситы вдруг научились поражать высокоточным оружием корабли запада, то ли это опять же Петров с Башировым, переодетые в хуситов, американские авианосцы "сбивают". И опять же, вдруг беспилотники Хезболлы (!) два дня назад обошли всю ПВО Израиля, в том числе и хваленный "Железный купол" и расхреначили артиллерийскую базу Израиля в Неве-Зайфе. Петров с Башировым потренировали Хезболлу на всякий случай? 😀 Можно ещё много примеров не "бла-бла" с нашей стороны привести, но я думаю, что и этого достаточно, пока.