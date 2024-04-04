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«Два стула» Нарендра Моди: Индия отказалась от российской нефти, но продолжает её получать, и покупает американское вооружение

«Два стула» Нарендра Моди: Индия отказалась от российской нефти, но продолжает её получать, и покупает американское вооружение

Интересные истории Друзья, Индия снова показывает мастерское владение сидением на двух стульях.

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Комментарии
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Катерина
Принесут  любую  клятву...  и  нарушат  её. Нет  сегодня  в   мире единого  порядка  и  правил.  Есть  только  воля  сильного... Штаты  пока  ещё  сильны, к  сожалению, и  делают  всё,  что захотят.  Даже  маленький  Израиль под  покровительством  США  может  позволить  себе не  считаться  ни с кем...
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2 час.
Катерина
Россия  сегодня  воюет  со  всем  блоком  НАТО. По-сути... одна  воюет.
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2 час.
Gennady Sokolovsky
Смотришь на заголовки статей некоторых и удивляешься -  В &quot;КиБ&quot; и Кащенко - День открытых дверей????????????????? Аффтырь хоть раз бы поинтересовался на &quot;послойное деление&quot; в Индии, всего-то делов. Все СМИ в Индии - принадлежат либерастам индийским. Местные журналисты пишут только о том, что происходит в Индии. Вся остальная, англо/наглая либерота - пишет обо всём остальном, что происходит в мире. Так повелось с момента ухода наглых из Индии. Моди очень трудно бороться с ними - они достаточно либо очень богаты, на них держится экономика Индии. И все либероты, которые пишут о РОССИИ ТОЛЬКО ПЛОХОЕ в индийских СМИ - отправляют своих отпрысков в Англию и прочие колониальные страны. Ежели индоЛиберота не будет поливать грязью Россию -кирдык их богатствам прийдёт. Афттырь, изучай материал досконально.
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2 час.

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