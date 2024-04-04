«Два стула» Нарендра Моди: Индия отказалась от российской нефти, но продолжает её получать, и покупает американское вооружение

Принесут любую клятву... и нарушат её. Нет сегодня в мире единого порядка и правил. Есть только воля сильного... Штаты пока ещё сильны, к сожалению, и делают всё, что захотят. Даже маленький Израиль под покровительством США может позволить себе не считаться ни с кем...

Gennady Sokolovsky

Смотришь на заголовки статей некоторых и удивляешься - В "КиБ" и Кащенко - День открытых дверей????????????????? Аффтырь хоть раз бы поинтересовался на "послойное деление" в Индии, всего-то делов. Все СМИ в Индии - принадлежат либерастам индийским. Местные журналисты пишут только о том, что происходит в Индии. Вся остальная, англо/наглая либерота - пишет обо всём остальном, что происходит в мире. Так повелось с момента ухода наглых из Индии. Моди очень трудно бороться с ними - они достаточно либо очень богаты, на них держится экономика Индии. И все либероты, которые пишут о РОССИИ ТОЛЬКО ПЛОХОЕ в индийских СМИ - отправляют своих отпрысков в Англию и прочие колониальные страны. Ежели индоЛиберота не будет поливать грязью Россию -кирдык их богатствам прийдёт. Афттырь, изучай материал досконально.