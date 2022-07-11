Опасное место для "селфи" выбрали подростки Уссурийска

В Уссурийске сотрудники транспортной полиции предотвратили несчастные случаи на железной дороге. Две компании детей от скуки выбрали места для игр, опасные для жизни — территории вблизи идущих поездов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.