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Опасное место для "селфи" выбрали подростки Уссурийска

Опасное место для "селфи" выбрали подростки Уссурийска

В Уссурийске сотрудники транспортной полиции предотвратили несчастные случаи на железной дороге. Две компании детей от скуки выбрали места для игр, опасные для жизни — территории вблизи идущих поездов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.

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