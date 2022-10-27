Военное обозрение

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Войска украинского режима направили беспилотник на Балаклавскую ТЭС

Войска украинского режима направили беспилотник на Балаклавскую ТЭС

Фото с ТГ-канала губернатора Севастополя В ночное время суток войска украинского режима использовали беспилотник для атаки на объект энергетики Крымского полуострова.

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