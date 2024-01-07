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Лукашенко пообещал белорусам непростой год

Лукашенко пообещал белорусам непростой год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, этот год будет непростым, на белорусах будут тренироваться перед президентскими выборами в Белоруссии, которые состоятся в 2025 году.

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Комментарии
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Валерий Светлый
Если бы белорусы отрезали западную границу окраины от европы...
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17 час.
а
айрат
Белорусам не надо отсижываться, надеясь что война их не коснется. Война уже идет возле ихнего порога! Если бы не СВО, сейчас там давно уже хозяйничали бы жидобандеровцы из хохляндии.
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13 час.

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