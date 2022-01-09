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Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть команду по окончании сезона. «Криштиану очень обеспокоен тем, что сейчас происходит в «МЮ».

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