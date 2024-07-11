США опровергли сообщение об одобрении ими соглашения Сомалиленда и Эфиопии

Соединенные Штаты выступили с официальным опровержением сообщения о том, что специальный посланник США по Африканскому Рогу Майк Хаммер похвалил спорное соглашение о доступе к морю между Сомалилендом и Эфиопией во время недавнего визита в Аддис-Абебу, сообщило 10 июля сомалийское агенство Caasimada Online.