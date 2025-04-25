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Теперь русский вратарь сыграет в полуфинале ЛЧ? Французы уничтожают конкурента Сафонова перед матчем с «Арсеналом»

Теперь русский вратарь сыграет в полуфинале ЛЧ? Французы уничтожают конкурента Сафонова перед матчем с «Арсеналом»

«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате.В 31-м туре Лиги 1 «ПСЖ» Матвея Сафонова, который досрочно оформил чемпионство во Франции, уступил дома «Ницце» со счетом 1:3.

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