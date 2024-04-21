Евгения Гуцул: Молдавии и Гагаузии чужды ценности Евросоюза

Молдавии и Гагаузии чужды ценности, исповедуемые Европейским союзом. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, на съезде в столице Российской Федерации сделала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
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