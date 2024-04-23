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В Киеве прогремели взрывы после появления в небе армии беспилотников

В Киеве прогремели взрывы после появления в небе армии беспилотников

Ночная воздушная тревога в Киеве была вызвана появление в небе БЛПА ВКС России.Про уточненной информации украинских СМИ, причиной воздушной тревоги, работы ПВО и взрывов в городе стали беспилотные летательные аппараты.

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