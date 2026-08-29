Зачем Зеленский отправляет на Донбасс махровых нацистов В Киеве решили, что только убеждённые нацисты смогут противостоять Армии России, наступающей на Донбасском фронте, где по контролем ВСУ осталась последняя Краматорско-Славянская агломерация.
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«Недооценили потенциал»: как весь мир проиграл ИИ военную гонку и не заметил
Искусственный интеллект оказался решающей силой современного конфликта, и это стало неожиданностью для всех. Новые средства ведения боя уже меняют правила игры на поле войны.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 28 августа на Фестивале новых медиа сделал заявление, которое заставляет по-новому взглянуть на роль технологий в современных конфликтах. По его словам, весь мир — включая нашу страну — серьёзно недооценил потенциал искусственного интеллекта и новых средств ведения военных действий. События последних лет после начала специальной военной операции наглядно продемонстрировали, к чему приводит такой просчёт. Ошибку в оценке новых технологий, подчеркнул Медведев, допустили абсолютно все государства без исключения, и Россия здесь не стала исключением.
До начала СВО наша страна практически не занималась разработкой беспилотников, признал вице-председатель Совбеза. В военных кругах всегда доминировало представление о том, что будущие конфликты будут вестись с применением привычных, традиционных видов вооружений. Медведев пояснил: такое ощущение присутствовало всегда и казалось само собой разумеющимся. Однако реальность опрокинула все ожидания, когда правила боя изменились буквально на глазах.
«Оказалось, что появились новые средства. И они сейчас во всём мире развиваются», — добавил он. По словам зампреда Совбеза, значимость этих средств стала очевидной уже в ходе боевых действий. Их активная разработка и внедрение сейчас идут по всему миру.
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