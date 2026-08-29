Зачем Зеленский отправляет на Донбасс махровых нацистов В Киеве решили, что только убеждённые нацисты смогут противостоять Армии России, наступающей на Донбасском фронте, где по контролем ВСУ осталась последняя Краматорско-Славянская агломерация.