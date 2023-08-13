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Дуэйн Уэйд: «Аллен Айверсон – целая культура. Ты показал нам, что успех и величие достижимы даже перед лицом невзгод»

Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд в эмоциональном послании во время церемонии введения в Зал славы рассказал о влиянии, которое оказал на него 2-кратный MVP Аллен Айверсон.

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