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Руководитель Google призвал не винить ИИ в росте вредных выбросов

Руководитель Google призвал не винить ИИ в росте вредных выбросов

В ответ на растущую критику по поводу выбросов углекислого газа главный научный сотрудник Google Джефф Дин защитил роль искусственного интеллекта в повышении уровня CO2 в выбросах компании, заявив, что ИИ…В ответ на растущую критику по поводу выбросов углекислого газа главный научный сотрудник Google Джефф Дин защитил роль искусственного интеллекта в повышении уровня CO2 в выбросах компании, заявив, что ИИ…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ В ответ на растущую критику по поводу выбросов углекислого газа главный научный сотрудник Google Джефф Дин защитил роль искусственного интеллекта в повышении уровня CO2 в выбросах компании, заявив, что ИИ…В ответ на растущую критику по поводу выбросов углекислого газа главный научный сотрудник Google Джефф Дин защитил роль искусственного интеллекта в повышении уровня CO2 в выбросах компании, заявив, что ИИ…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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