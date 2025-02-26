«Трамп потерпел неудачу. Война продолжится – американский профессор

Президент США Дональд Трамп не закончит войну против России, а просто переложит расходы на Европу. Об этом в эфире радиостанции «Spectator tv» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».