Группа Русгидро внедряет российскую VDI-платформу Termidesk для виртуализации рабочих мест

1 сентября 2026 года в Группе Русгидро стартовал проект внедрения российской платформы виртуализации рабочих мест Termidesk VDI, разработанной компанией «Увеон — облачные технологии», входящей в «Группу Астра».
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