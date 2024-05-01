"Многочисленные колонны": Польская военная техника появится у границ России

Техника перебрасывается в северные районы Польши в рамках масштабных учений НАТО.Армия Польши намерена приблизиться к границам России, в первые дни мая военная техника появится на севере, рядом с Калининградской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии