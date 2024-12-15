Спикер МИД Украины Тихий: мы ждем извинений от ФИФА

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выступил с заявлением после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) не указала Крым частью Украины во время жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, передает "Чемпионат".