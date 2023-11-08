Путин попросил Китай помочь с военными спутниками и новым оружиемРоссия рассчитывает на сотрудничество с Китаем по созданию группировки спутников и новых образцов оружия, заявил президент Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.