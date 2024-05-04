Россиянам нужны виртуальные помощники для выбора досуга

Более трети россиян при выборе досуга нуждаются в виртуальном помощнике, из них 22% важно, чтобы сервис умел подбирать мероприятия конкретно под их интересы, подсчитали для РИА Новости аналитики медиахолдинга Rambler&Co.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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