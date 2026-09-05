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Губерниев рассказал, как сборная России попала в Польшу: «Там же вообще русских не пускают! Но ничего, добрались»

Губерниев рассказал, как сборная России попала в Польшу: «Там же вообще русских не пускают! Но ничего, добрались»

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, рассказал, как спортсмены из России добирались на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше.

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