Губерниев рассказал, как сборная России попала в Польшу: «Там же вообще русских не пускают! Но ничего, добрались»

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, рассказал, как спортсмены из России добирались на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЯ Галицкий объяснил...
- Роднина — о проща...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым