Перемирие продолжается: украинский дрон атаковал здание правительства Белгородской области Украинский дрон атаковал сегодня здание правительства Белгородской области.
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Перемирие продолжается: украинский дрон атаковал здание правительства Белгородской области Украинский дрон атаковал сегодня здание правительства Белгородской области.
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