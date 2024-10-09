Дополнительные силы для тушения лесных пожаров направляются в Забайкалье из Красноярска

В Забайкалье продолжается борьба с лесными пожарами. Об этом сообщается краевое Минприроды.По итогам прошлого дня удалось ликвидировать один лесной пожар в районе Атамановки, а также локализовать два пожара в Тунгокочене и Могочинском районе.