Дополнительные силы для тушения лесных пожаров направляются в Забайкалье из Красноярска

В Забайкалье продолжается борьба с лесными пожарами. Об этом сообщается краевое Минприроды.По итогам прошлого дня удалось ликвидировать один лесной пожар в районе Атамановки, а также локализовать два пожара в Тунгокочене и Могочинском районе.
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