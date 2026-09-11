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Воронежские новости

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Из-за проблем с деньгами воронежец украл велосипед из подъезда

Из-за проблем с деньгами воронежец украл велосипед из подъезда

40-летняя горожанка оставила велосипед марки «Штерн» в тамбуре подъезда дома на улице 9 Января в ночь на 18 мая.

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